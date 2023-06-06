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الرياضة

بن زيمة يلتحق باتحاد جدة السعودي

بقلم فيصل زيان بوزيان
بن زيمة يلتحق باتحاد جدة السعودي
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كشفت وكالة الأنباء الفرنسية، صبيحة اليوم الثلاثاء، عن حسم نادي الاتحاد السعودي، صفقة انتقال مهاجم ريال مدريد كريم بن زيمة لصفوفه.

وحسب ذات المصدر، فإن كريم بن زيمة سيوقّع على عقد مع الاتحاد لمدة ثلاث سنوات، حسب مصادر مطلعة من النادي السعودي.

وبهذه الصفقة، يكون بن زيمة قد صار على خطى زميله السابق بريال مدريد، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي التحق بنادي النصر في الميركاتو الشتوي الماضي.

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