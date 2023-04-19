بن زيمة يمدد عقده مع الملكي إلى غاية 2024

توصل النجم الفرنسي كريم بن زيمة، لاتفاق مع مسؤولي ناديه ريال مدريد الاسباني، لتمديد العقد الذي يربطهما.

وكشف موقع “أورو سبور” الفرنسي، نقلا عن صحيفة “آس” الاسبانية، تمديد بن زيمة لعقده مع الريال لعام آخر، إلى غاية 2024.

كما يعتبر ذا القرار جد منطقي، بالنظر للآداء الذي بصم عليه بن زيمة، طيلة الموسم الجاري مع الملكي في مختلف المنافسات.

وبهذا سيخوض كريم بن زيمة (35 عاما)، موسمه الخامس عشر في الدوري الاسباني، بألوان ناديه ريال مدريد.