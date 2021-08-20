بن زيمة يمدّد عقده مع الريال إلى غاية 2023

في خبر سار لعشار الميرنغي فريق ريال مدريد، أعلن أن الدولي الفرنسي كريم بن زيمة مدّد عقده مع فريقه الى غاية صيف 2023

و يعتبر بن زيمة واحد من أهم اعمدة الفريق الملكي في السنوات الاخيرة. كما يعتبر اللاعب ذو الأصول الجزائرية واحد من أهم هدافي الفريق الابيض

و بعد ذهاب كل من كريسيانو رونالدو و مؤخرا القائد سيرخيو راموس. أصبح اللاعب بن زيمة القائد الاول في فريق انشيلوتي، حيث يعتمد الجميع على ابن مدينة ليون الفرنسية كريم بن زيمة لتجديد العهد مع الألقاب في القلعة البيضاء.