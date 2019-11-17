“بن زيمة” يمكنه اللعب للجزائر في هذه الحالة !

صنع “كريم بن زيمة” نجم “ريال مدريد” الحدث أمس السبت بعد رده الناري على تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وكان “بن زيمة” قد طالب من الاتحاد الفرنسي السماح له باللعب لمنتخب آخر حتى يثبت للجميع أنه لم ينته بعد.

وبطبيعة الحال فإن اسم الجزائر يرتبط مع “كريم بن زيمة” الذي لطالما أكد على حبه للجزائر وللجزائريين.

والمفاجأة الأكبر أنه يمكن لـ “بن زيمة” أن يلعب للمنتخب الجزائري في حالة واحدة فقط وهي أن يتم تجريده من الجنسية الفرنسية وحصوله على الجنسية الجزائرية.

وتنص القوانين في الفيفا أن أي لاعب مثل أي منتخب عضو في الإتحاد في مباراة رسمية بشكلٍ جزئي أو بشكلٍ كامل لا يحق له تمثيل دولة أخرى .

إلا في حالة إستثناء وحيدة كما تنص المادة 18 من قانون الفيفا ، وهي أن تقوم فرنسا بـ سحب الجنسية الفرنسية من كريم بن زيمة.