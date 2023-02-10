بن زيمة ينافس ميسي ومبابي على جائزة أفضل لاعب في العالم 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، القائمة النهائية للاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022.

وتقدم الأسطورة الأرجنتينية ليونسل ميسي، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قائمة الفيفا للاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم.

كما ينافس ميسي، على هذا اللقب، الثنائي الفرنسي كيليان مبابي، نجم البي أس جي، وكريم بن زيمة، نجم ريال مدريد الاسباني.

ومن المقرر ان يتم الكشف عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022، يوم 27 فيفري الجاري، على هامش حفل جوائز “ذا بيست”.