بن زيمة ينال جائزة أفضل لاعب فرنسي

نال الدولي الفرنسي كريم بن زيمة جائزة أفضل لاعب فرنسي بفضل الإنجازات التي حقّقها رفقة ناديه ريال مدريد ومنتخب الديوك.

ونشر الإتحاد الفرنسي لكرة القدم، صورة للنجم الفرانكو جزائري، اليوم الأحد، خلال الحفل الكروي المميّز، وذلك اعترافا لما قدّم “البنز” للكرة الفرنسية عامة.

ومن المعتاد أن يمنح الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الجائزة لعدد من اللاعبين الذي اثّروا في مسار الكرة الفرنسية من الجانب الإيجابي ومع فرقهم الأوروبية مثل زين زيدان سابقا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti