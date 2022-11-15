بن زيمة ينسحب من تدريبات المُنتخب الفرنسي

انسحب أمسية اليوم الثلاثاء النجم الدولي الفرنسي، كريم بن زيمة، من الحصة التدريبية لمُنتخب بلاده.

حيث كشفت “بيين سبورتس الإخبارية” أن بن زيمة انسحب من تدريبات الديوك بعد ربع ساعة من بدايتها.

كما أضافت أن انسحاب لاعب فريق ريال مدريد الاسباني من الحصة التدريبية كانت مُخططا لها.

وتُثير مُغادرة الفائز بالكرة الذهبية لسنة 2022 للحصة التدريبية الشكوك قبل انطلاق منافسة كأس العالم 2022 بقطر.