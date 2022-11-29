بن زيمة ينهي الجدل بشأن عودته إلى المنتخب الفرنسي

كشفت صحيفة “صن” البريطانية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل وجهة الدولي الفرنسي كريم بن زيمة بعدما شوهد بإحدى المطارات الدولية.

وقالت أن بن زيمة تنقل إلى مطار “ريونيون رولان غالوس” قبل أن يشد الرحال مباشرة إلى إحدى الجزر في المحيط الهندي في فرصة مواتية للراحة بعد موسم شاق.

كما أكدت آن المتوج بالكرة الذهبية أنهى الجدل بشان عودته إلى المنتخب الفرنسي. بعدما غادر في وقت سابق تربص الديكة في مونديال قطر بسبب الإصابة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]