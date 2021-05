ونشر بن زيمة، صباح اليوم الخميس، عباراة التهنئة عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال نجم ريال مدريد بهذه المناسبة: “عيد مبارك لكا إخوتي وأخواتي في كل أنحاء العالم، تقبل الله منا ومنكم”.

Eid Mubarak to all my brothers and sisters all around the world 🌎

Taqabbal-Allâhu Minna wâ minkum.✨🤲🏼❤️ pic.twitter.com/FR8JS9BgFd

— Karim Benzema (@Benzema) May 13, 2021