بن زيمة يُتوج بجائزة غلوب سوكر لأفضل لاعب في العالم

توج أمسية اليوم الخميس، النجم الدولي الفرنسي، كريم بنزيمة، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022 في حفل دبي غلوب سوكر.

وتفوق مُهاجم فريق ريال مدريد الاسباني على لاعب ليفربول الانجليزي محمد صلاح، ومُهاجم مانشستر سيتي، إيرلينغ هالاند.

كما توج ريال مدريد بجائزة أفضل ناد في العام، بعد تتويجه بـ4 ألقاب على رأسها دوري أبطال أوروبا.

وتوج المدرب الايطالي للملكي، كارلو أنشيلوتي، بجائزة أفضل مدرب في عام 2022.

بينما حصد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، جائزة أفضل رئيس نادي في العام.