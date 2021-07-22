بن زيمة يُجاور محرز الموسم المُقبل !

كشف موقع “دياريو غول” أن النجم الدولي الفرنسي لفريق ريال مدريد الإسباني “كريم بن زيمة” قد يلتحق بالدوري الإنجليزي الممتاز خلال هذا الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضاف ذات المصدر أن “البانز” تلقى عرضا من إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي بسبب الأداء الضعيف المُقدم من غابريال خيسوس وكذا رحيل سيرجيو أغويرو نحو برشلونة الإسباني.

وحسب ذات المصدر فإن المدرب الإسباني بيب غوارديولا هو من إختار ضم لاعب ريال مدريد الذي ينتهي عقده مع الميرينغي خلال صيف 2022.

وفي حال تمت الصفقة سيُجاور “بن زيمة” النجم الدولي الجزائري رياض محرز داخل قلعة “السكاي بلو”.