“بن زيمة” يُريد اللعب لمنتخب آخر !!

أكد وكيل أعمال مهاجم ريال مدريد الإسباني كريم بن زيمة، رغبة الأخير في تغيير جنسيته الرياضية واللعب دوليا لمنتخب آخر.
ونشر وكيل “بن زيمة” المدعو “جازيري” تغريدة جاء فيها:”السيد “نوّال” لقد قتلت مسيرة بن زيمة الدولية في جوان 2018..بأي هدف؟”.
مضيفا:”أطلب منط مراسلة الفيفا وترك بن زيمة يلعب لمنتخب آخر، وسنرى ما إذا قد إنتهى”.
يأتي ذلك بعد التصريحات الأخيرة لرئيس الإتحاد الفرنسي لو غريت، الذي أكد بأن بن زيمة لن يعود مجددا لصفوف “الديكة”.
Noël vous aviez déjà mis un terme à la carrière internationale de @Benzema en juin 2018 vous remettez ça aujourd’hui tout en le dénigrant!Dans quel but?Vous vous reprochez quelque chose?Écrivez à @FIFAcom et laissez le jouer pour une autre sélection nous verrons s’il est terminé
— KDjaziri (@KDjaziri) October 10, 2018
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