“بن زيمة” يُريد اللعب لمنتخب آخر !!

أكد وكيل أعمال مهاجم ريال مدريد الإسباني كريم بن زيمة، رغبة الأخير في تغيير جنسيته الرياضية واللعب دوليا لمنتخب آخر.

ونشر وكيل “بن زيمة” المدعو “جازيري” تغريدة جاء فيها:”السيد “نوّال” لقد قتلت مسيرة بن زيمة الدولية في جوان 2018..بأي هدف؟”.

مضيفا:”أطلب منط مراسلة الفيفا وترك بن زيمة يلعب لمنتخب آخر، وسنرى ما إذا قد إنتهى”.

يأتي ذلك بعد التصريحات الأخيرة لرئيس الإتحاد الفرنسي لو غريت، الذي أكد بأن بن زيمة لن يعود مجددا لصفوف “الديكة”.