بن زيمة يقرر رفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية الفرنسية

قرر نجم الإتحاد السعودي كريم بن زيمة رفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية الفرنسي دارميان بسبب تصريحاته الأخيرة.

وكان وزير الداخلية الفرنسي دارميان قد شن هجوما لاذعا عل النجم صاحب الأصول الجزائرية عندما قال أنه يملك علاقة مع حركة حماس الفلسطينية.

ونقلت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، تصريحات محامي كريم بن زيمة فيجي الذي قال “هذا غير صحيح.. لم يكن لبن زيمة أي أدنى علاقة مع هذه المنظمة”.

كما أضاف محامي بن زيمة “ندرس اتخاذ قرارات وإجراءات صد الوزير تطبيقا للتشهير والاهانة العلنية”.

وأردف فيجي “الارتباط ليس موجودا أصلا بين بن زيمة و جماعة الإخوان المسلمين و من الواضح أنها قدمت على أنها مهينة”.

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