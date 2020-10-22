بن زينة يرد على مُنتقدي مشاركته في ذا فويس: وين كنتو كي كنا هنا؟

رد الفنان الجزائري القدير، عبد العزيز بن زينة، على منتقدي مشاركته في برنامج “ذا فويس سينيور”، والذين اعتبروا بأنه برنامج مخصص للمواهب.

وأورد بن زينة خلال حلوله ضيفا على قناة “النهار”: “وين كنتو كي كنا هنا، شاركنا في العديد من المهرجانات والتظاهرات المحلية والدولية، ومكاش لي عيطلنا”.

وأضاف الفنان: “غنيت في الجزائر مكان والو، ذهبت لعدة دول عربية واحد مهدر عليا، رحت للـMBCالحمد لله لقيت صدى كبير، وعيطولي من داخل الوطن وخارجه”.

وتابع بن زينة: “أنا أعتبر أن من قال عني بأنني فنان كبير وشاركت في البرنامج يحبني، وأريد أن أوضح بان مدربي البرنامج صرحوا بأنهم سوف يتعلمون منا، لأنهم يعرفون باننا فنانين محترفين”.

وأكد عبد العزيز بن زينة، بأن البرنامج عرف مشاركة العديد من الفنانين الكبار من مختلف الدول العربية.

وأشار بن زينة، بأنه كان مهمشا، ولكنه فرض نفسه بعمله، مؤكدا بأن هدفه هو الوصول إلى العالمية.

وعن تجربته في البرنامج، قال بن زينة في أول ظهور إعلامي له بعد مشاركته بـ”The Voice Senior”: “أعجبنتي هذه التجربة كثيرا وأحيتني من جديد، جائتني الدعوة من MBC، ورحبت بها”.

مضيفا بأن هدفه من المشاركة في البرنامج، هو التعريف بالتراث الجزائري والطبوع الغنائية المتعددة التي تزخر بها بلادنا.

وحول اختياره لأغنية “فراق غزالي” من التراث التونسي، كشف بن زينة أنه اختار تقديم هذه الأغنية، تكريما للفنانة الجزائرية الراحلة وردة الجزائرية والتي سبق وأن أدتها.

أما عن اختياره للإنضمام إلى فريق الفنان المصري القدير هاني شاكر، فقد أكد بن زينة أنه من أشد معجبيه ويستمع لأغانيه منذ بداياته.

هذا وأكد الفنان المتألق، بأنه كان متأكدا بأنه سيلقى إعجاب مدربي البرنامج الأربعة، معتبرا بأن الفنان الذي لا يثق في نفسه ليس فنانا.