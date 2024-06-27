بن ساحة يجدد عقده مع نادي النهضة

جدد المهاجم الجزائري، بلال بن ساحة، العقد الذي يربطه مع نادي النهضة، ليواصل بذلك مغامرته في الدوري العماني.

وأعلنت إدارة نادي النهضة العماني، عبر حسابها الرسمي على منصة “X”، عن تجديد عقد بلال بن ساحة.

وجاء قرار إدارة النادي العماني، في تجديد عقد لاعبها الجزائري، بعد اقتناعها بالمردود الذي قدمه في الموسم الماضي.

يذكر أن بلال بن ساحة (30)، التحق بنادي النهضة العماني، الموسم الماضي، في صفقة انتقال حر.