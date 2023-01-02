قناة النهار بن ساعد عبد الرحمان: علينا تغيير قانون القرض والنقد وجعله يواكب التطورات العالمية لمجابهة التضخم بقلم النهار أونلاين نشر في 02 جانفي 2023 - 23:53 شارك غرِّد أرسل 22 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/qkHgD اقرأ أيضا قطاع الثقافة في عهد الرئيس تبون..العودة من بعيد قناة النهار 15 ديسمبر حصاد 2022: إصلاح العدالة .. مكاسب وتحديات لتكريس دعائم سلطة قضائية مستقلة قناة النهار 31 ديسمبر أمن: لحفظ السكينة ودحر الجريمة عشية رأس السنة.. مداهمات أمنية مشتركة قناة النهار 30 ديسمبر كنفدرالية "سيبا" تكرم قناة النهار لجهودها في مرافقة الفلاحين قناة النهار 23 ديسمبر أجواء شبه صيفية على المناطق الشمالية للوطن قناة النهار 25 ديسمبر الشيخ النوي: قطار التنمية ينطلق بمنطقة الهضاب.. مكسب مهم للجزائر قناة النهار 27 ديسمبر كمال بداري يعطي إشارة إطلاق منصة تعلم اللغة الإنجليزية والتي ستجمع أكثر من 30 ألف أستاذ جامعي قناة النهار 02 جانفي الفنان التونسي أكرم ماغ: أعشق الفنّ الجزائري المتنوع وكبرت وتأثرت بأغاني الفنان "حسني" قناة النهار 29 ديسمبر خنشلة: أحياء تعيش في الظلام بسبب غياب الإنارة .. والسلطات تراهن على تدارك الوضع قناة النهار 16 ديسمبر عزالدين: أستاذ دروس خصوصية طردني من الحصة بسبب عدم تسديد المستحقات وهو يعلم أني لا أملك الأموال قناة النهار 28 ديسمبر