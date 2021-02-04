بن سايح: “أتمنى تقديم الإضافة لفريقي أمام النصرية للعودة بنتيجة ايجابية”

أبدى مهاجم شبيبة القبائل، رضا بن سايح عزمه على تقديم الإضافة اللازمة لفريقه، في مواجهة النصرية، للعودة بنتيجة ايجابية.

وصرح بن سايح، للموقع الرسمي للشبيبة: “سأسجل عودتي خلال المواجهة المقبلة أمام نصر حسين داي، بعد استنفاذي لعقوبة ثلاث مباريات”.

وأضاف: “أتمنى أن تمنح عودتي الإضافة اللازمة للفريق، في هذه المباراة الصعبة، والتي نطمح فيها للعودة بنتيجة ايجابية”.

وتابع رضا بن سايح: “تحقيق نتيجة ايجابية أمام نصر حسين داي، سيرفع من معنوياتنا قبل مواجه الملعب المالي، ضمن كأس الكاف”.

يذكر أن فريق شبيبة القبائل، سيحل ضيفا على نادي نصر حسين داي، السبت المقبل، ضمن الجولة الثانية عشر من البطولة المحترفة.