بن سايح أساسيا مع الأنوار السعودي بعد 24 ساعة من انضمامه للفريق

يفتتح المهاجم الجزائري، رضا بن سايح، اليوم الأربعاء، مشواره مع ناديه الجديد الأنوار السعودي، بمناسبة مباراتهم ضد فريق العربي، ضمن دوري يلو السعودي.

وكشف نادي الأنوار، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، تشكيلته الأساسية التي ستواجه نادي العربي، والتي ضمت اسم بن سايح.

وسيكون المهاجم الجزائري، أمام أول فرصة له، من أجل محاولة فرض نفسه ضمن التشكيلة الأساسية لناديه الجديد، بمناسبة مواجهة فريق العربي.

يذكر أن رضا بن سايح، كان قد رسّم انتقاله إلى نادي الأنوار السعودي، يوم أمس الثلاثاء، بعد فسخ عقده مع شباب قسنطينة.