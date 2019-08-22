بن سايح: “تنتظرنا مواجهة صعبة في السودان”

أكد لاعب شبيبة القبائل، رضا بن سايح، أنه وزملائه يدركون مدى صعوبة المهمة التي تنتظرهم في السودان، في مواجهة نادي المريخ.

وصرح رضا بن سايح، لتنلفزيون “النهار”: “ندرك مدى صعوبة المباراة التي تنتظرنا أمام نادي المريخ، خاصة وأنها ستلعب بالسودان”.

وأضاف: ” أجرينا تحضيراتنا بصفة عادية، تحسبا لهذه المواجهة، ونأمل أن نكون في أتم جاهزيتنا في مباراة العودة التي تنتظرنا”.

يذكر أن رضا بن سايح، أهدى الفوز لشبيبة القبائل، أمام المريخ السوداني، في مباراة ذهاب الدور التمهيدي لرابطة أبطال إفريقيا، بعد تسجيله الهدف الوحيد في المباراة.

وستلعب مباراة العودة لحساب ذات الدور، بالسودان، يوم السبت المقبل، لتحديد المتأهل للدور المقبل من رابطة أبطال إفريقيا.