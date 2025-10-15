بن سايح: “لدينا الخبرة اللازمة للعودة بنتيجة إيجابية من بن عكنون”

اعترف مهاجم شباب قسنطينة، رضا بن سايح، بصعوبة المباراة المقبلة التي ستجمعهم بمضيفهم نجم بن عكنون، لحساب الجولة الثامنة من البطولة، مؤكدا عزمهم العودة بنتيجة إيجابية.

وصرّح بن سايح، في هذا الخصوص: “مباراتنا المقبلة ضد نجم بن عكنون، لن تكون سهلة، خاصة وأنها ستجري خارج ملعبنا”.

كما أضاف: “بعد مباراتنا الأخيرة ضد اتحاد العاصمة، كان لنا الوقت الكافي للتحضير كما ينبغي لهذه المباراة”.

وتابع رضا بن سايح: “أظن أننا نملك الخبرة اللازمة التي تسمح لنا العودة بنتيجة ايجابية، من خرجتنا المقبلة”.