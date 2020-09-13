بن سايح: “نملك فريق شاب يأمل في لعب الأدوار الأولى واحراز الألقاب”

الرياضة
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بن سايح: “نملك فريق شاب يأمل في لعب الأدوار الأولى واحراز الألقاب”
بقلم كريم تيغرمت

تحدث لاعب شبيبة القبائل، رضا بن سايح، عن التربص الأول للفريق، وتشكيلة الشبيبة لهذا الموسم، مبديا تفائله بخصوص الموسم الجديد.

وقال بن سايح، في تصريحه لإذاعة الفريق: “التربص لم يكن صعب، لأن أغلبية اللاعبين لم يتوقفو عن التدريبات خلال فترة الحجر الصحي”.

وأضاف: ” بالنسبة لنا التربص كان ناجحا بنسبة كبيرة، خاصة بتوفر كل الإمكانيات، حتى الشبان الجدد  اندمجو بشكل جيد، ونحن هنا لتسهيل مهمتهم”.

وتابع هداف الكناري: “لدينا فريق شاب يأمل في لعب الأدوار الأولى، وتحقيق الألقاب، وسنعمل جميعا لتحقيق هذا الهدف، لإسعاد أنصارنا”.


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