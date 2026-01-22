بن سايح يسجل ثنائية ويهدي الفوز للأنوار في أول ظهور له مع الفريق

تألق المهاجم الجزائري رياض بن سياح، في أول ظهور له مع ناديه الجديد الأنوار، مهديا الفوز لفريقه، في مباراتهم ضد نادي العربي، ضمن دوري يلو السعودي.

وشارك بن سايح، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه الجديد الأنوار، في المباراة التي جمعتهم أمس الأربعاء، بفريق العربي، لحساب دوري يلو السعودي.

وتمكن المهاجم الجزائري، من تسجيل أول أهداف المباراة في الدقيقة الـ35، قبل أن يشيف الهدف الثاني له، ولفريقه في الدقيقة الـ84.

وبهذا أهدي رضا بن سايح، الفوز لناديه الجديد الأنوار، في هذه المباراة بثنائية نظيفة، على حساب فريق العربي.

يذكر أن رضا بن سايح، التحق يوم الثلاثاء الماضي، بفريق الأنوار السعودي، بعد فسخ عقده مع فريق شباب قسنطينة.