بن سايح  يشعل الصراع بين ثلاثة أندية سعودية

يتواجد لاعب شبيبة القبائل رصا بن سايح، محل صراع ثلاثة أندية سعودية، والتي تسعة للظفر بخدماته خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشفت وسائل إعلامية سعودية، أن بن سايح، يتواجد ضمن قائمة اهتمامات كل من أندية الرائد، الحزم، ونادي الفتح.

وأضافت ذات المصادر، أن إدارة النادي القبائلي، مهتمة بالعرض المقترح من نادي الرائد، الذي يسعى لحسم الصفقة في أقرب فرصة.

يذكر أن رضا بن سايح (25 عاما)، تلقى مؤخرا عدة عروض من أندية سعودية، وتونسية، رغم أنه لازال مرتبطا مع فريقه شبيبة القبائل، بعقد لـ 3 سنوات أخرى.