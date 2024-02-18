بن سايح ينال الإعتراف في دوري “يلو” السعودي

حظي المهاجم الجزائري رضا بن سايح، لاعب نادي جدة السعودي، بالإعتراف نظير مردود في الجولة الـ21 من الدوري السعودي.

وكشف الحساب الرسمي لـ”دوري يلو” السعودي، على منصة “X”، عن التشكيلة المثالية للجولة الـ21، والتي ضمت اسم بن سايح.

وياتاي اختيار بن سايح، ضمن هذه التشكيلة المثاليةن نظير منحه الفوز لناديه جدة، أمام فريق البكيرية، بتسجيله هدف، منحه تمريرة حاسمة.

يذكر أن رضا بن سايح، يعتبر هذا الموسم، اكثر اللاعبين مساهمة في التهديف، في ناديه جدة، بتسجيله 10 أهداف، وتقديمه 5 تمريرات حاسمة.