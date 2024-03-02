بن سايح ينال الاعتراف في دوري “يلو” السعودي

حظي الدولي الجزائري، رضا بن سايح، لاعب نادي جدة، بالاعتراف نظير مردوده في الجولة الـ23، من دوري “يلو” السعودي.

وكشف الحساب الرسمي لدوري “يلو” عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، عن اختيار، رضا بن سايح، نجم الجولة الـ23.

كما تم نشر مقطع فيديو، يستعرض كل ما قدمه المهاجم الجزائري، في مباراته ناديه جدة، أمام فريق الجبلين، والتي سجل فيها هدفين.

يذكر أن رضا بن سايح، يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي دوري يلو السعودي، برصيد 12 هدفاً، وبفارق هدف واحد عن المتصدر.