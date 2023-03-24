بن سبعيني:”أفضل اللعب كمدافع محوري ولكن..”

كشف الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، عن جاهزيته للعب في منصب يحدده له الناخب الوطني جمال بلماضي.

وصرح بن سبعيني لقناة 90 Football: “أعتبر نفسي مدافعا محوريا وليس ظهيرا أيسرا ولا أريد اللعب على الجهة اليُسرى”.

وأضاف بن سبعيني: “في النادي ألعب على الرواق الأيسر، وفي المنتخب الأمر بيد الناخب الوطني، إذا أراد إشراكي كظهير أيسر أو في محور الدفاع”.

وتابع المتحدث: “إذا أراد أن أجلس على مقاعد البدلاء فليس مشكل، ففي كل مرة أكون مع المنتخب أقدم أفضل مالديّ حتى في أصعب الظروف”.

كما تحدث بن سبعيني، عن سبب تحوله من منصب مدافع محوري لظهير أيسر بالقول: “في بداياتي الإحترافية كنت مدافعا محوريا، وإشراكي على الجهة اليسرى لم أكن أُحبه”.

وأردف لاعب مونشنغلادباخ:”الأمر بدأ عندما كنت في صفوف نادي رين، بعد إصابة لاعب الفريق “لودو” حولني المدرب آنذاك لظهير أيمن”.

وأورد رامي بن سبعيني:”لعبت في المنصب الجديد بعد عودة اللاعب المصاب وأعجبني مركزي الجديد، بعدها لم أرد اللعب كقلب دفاع”.

وختم رامي بن سبعيني حديثه:”أساهم هجوميا لتقديم المساعدة لزملائي، والأمور حاليا تسير في الطريق الصحيح”.