بن سبعيني:”افتقدنا للفعالية أمام المرمى في مواجهة الميلان”

تحسّر الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، على تضييع الفوز رفقة فريقه في مواجهة الميلان برسم الجولة الثانية من دور المجموعات لرابطة الأبطال.

وصرح بن سبعيني عقب نهاية مواجهة دورتموند أمام الميلان لوسائل الإعلام:”قدّمنا مباراة جيدة أمام الميلان وكان ينقصنا تسجيل هدف للفوز وتحقيق النقاط الثلاث”.

وأضاف بن سبعيني:”حاولنا الهجوم لتسجيل الأهداف، والفوز ولكن هذا لم يحدث لذا سنحاول التركيز على المواجهة المقبلة في البوندسليغا بعدها سنتحدث عن مواجهة نيوكاسل في الجولة الثالثة”.

وختم اللاعب حديثه:”قمت بواجبي بالدفاع بشكل جيد في المباراة والمساهمة هجوميا وسعيد بذلك”.