بن سبعيني:”البوندسليغا أفضل من الليغ 1 وهذا هو منصبي المفضل”

كشف النجم الدولي الجزائري لفريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني “رامي بن سبعيني” عن المنصب المفضل بالنسبة له اضافة الى تفضيله البوندسليغا على الليغ 1.

لاعب الخضر قال في حوار نشره موقع الدوري الألماني اليوم الأحد:”مونشنغلادباخ لديه فريق متكامل هذا الموسم، ويمتلك روح المجموعة”.

وأضاف:”المدرب ماركو روزي، يجيد تحفيز اللاعبين ويعرف كيف يخاطبهم، إنه يساعدنا كثيرا، وبتواجده أعتقد أننا قادرون على إنهاء الموسم بين الخمسة الأوائل”.

وتابع:”لم أندم أبدا على مغادرة الدوري الفرنسي، صحيح أن مستوى (الليج 1) جيد ويضم فرقا قوية، لكن المستوى في ألمانيا أفضل، ويساعد أكثر على التطور، بسبب وجود أندية كبيرة”.

وفي الختام ،أكد بن سبعيني على أنه يفضل اللعب على الرواق الأيسر، وقال: “لقد تلقيت تكويني كمدافع محوري، لكنني طالما أردت اللعب كمدافع أيسر، أحب هذا المركز كثيرا”.