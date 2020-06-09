بن سبعيني:”التتويج بالكان أحدث الديكليك في مسيرتي”

أكد النجم الدولي الجزائري لفريق بوروسيا مونشنغلادباخ رامي بن سبعيني أن التتويج بكأس أمم إفريقيا أحدث الديكليك في مسيرته.

نجم الخضر قال لموقع “بي بي سي نيوز”:”التتويج بالكان.. الامضاء في فريق جديد والالتحاق ببطولة جديدة أفضل من الليغ 1.. هذا كله يعتبر شيئ إيجابيا.. باختصار التتويج بالكان أحدث الديكليك في مسيرتي”.

وعن اجراء الطبعة القادمة من الكان في شهر جانفي عوض شهر جوان:”فريقك سيكون مجبرا على إيجاد خليفة لك عندما تذهب للمشاركة في الكان في وسط الموسم”.

“بالنسبة لي لايوجد شك في أن الأولوية للمنتخب.. إذا تم استدعائي غدا للالتحاق بالخضر فسألبي الدعوة”.