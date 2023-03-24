بن سبعيني:”المباراة ضد هكذا خصوم صعبة جداً”

عبر الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، عن صعوبة المواجهة ضد منتخب النيجر، أمس الخميس برسم تصفيات كان 2023.

وصرح رامي بن سبعيني بعد نهاية المواجهة، لقناة النهار:”المباراة كانت صعبة، المواجهة ضد هذا النوع من المنتخبات دائما ماتكون صعبة”.

وأضاف بن سبعيني:”الأمر معقد عند مواجهة خصم متكتل دفاعيا، يلعب على الهجمات المعاكسة، ولم ندخل بشكل جيد في اللقاء”.

وأردف بن سبعيني:”ردة فعلنا كانت إيجابية، بعد أن طبقنا نصائح الناخب الوطني بلماضي، وهو من يقرر إشراكي بالدفاع أو كظهير أيسر”.