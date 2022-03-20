بن سبعيني:”بلماضي عادل.. سنفعل المستحيل لبلوغ المونديال ومُباراة الكاميرون مُعقدة”

أكد، رامي بن سبعيني، الظهير الأيسر للمنتخب الوطني الجزائري، أن مواجهة الكاميرون ستكون مُعقدة للغاية.

لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني قال في حوار على الصفحة الرسمية لأوريدو.

“أولا يجب ضمان التأهل إلى المونديال قبل التفكير في المشاركة، وسنفعل المستحيل لتحقيق ذلك”.

“لا يُمكنني توقع مواجهة الكاميرون، الأكيد أنها ستكون مباراة مُعقدة وقوية، ويجب أن نحضر لها بالكيفية اللازمة”.

“أنا جاهز من الناحية البسيكولوجية لمواجهة الكاميرون، من الصعب اللعب على ملعب جابوما مُجددا لكن ما باليد حيلة”.

كما قال بن سبعيني عن بلماضي:”هو شخص يُحب الجزائر ونزيه وعادل”.