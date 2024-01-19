بن سبعيني:”لست خائفا من العقوبة ومعنوياتنا جد مرتفعة”

أكد مدافع الخضر، رامي بن سبعيني، بأن تواجده تحت طائلة العقوبة الآلية، لا يشكل له أي ضغط، قبل مباراة يوم غد السبت، أمام بوركينافاسو.

وكان بن سبعيني، قد تلقى انذارا في لقاء أنغولا الافتتاحي، ما يجعله مهددا بتضييع اللقاء الثالث والأخير أمام موريتانيا، في حال تلقي انذارا آخرا غدا السبت أمام بوركينافاسو.

وحول هذه النقطة قال مدافع دورتموند الألماني: “العقوبة الآلية؟ صحيح الأمر مزعج نوعا ما، يجب أن أكون حذرا”.

قبل أن يستدرك بن سبعيني. في المنطقة المختلطة اليوم الجمعة: “لكن هذه مباراة في كرة القدم وسأقدم كل شيء”.

وفي المقابل، أوضح ابن مدينة قسنطينة. بأن معنويات اللاعبين مرتفعة والجميع سيكون جاهزا لمباراة الخيول البوركينابية، وختم: “علينا أن نعرف كيف نسير أوقات القوة والضعف.. نحن لاعبون محترفون ونعلم ما ينتظرنا، وسنكون جاهزين”.