بن سبعيني:”لو كنت رئيسا لاستقدمت بونجاح عوض بن زيمة وليفاندوفسكي”

يبدو أن “رامي بن سبعيني” مُعجب بمواطنه “بغداد بونجاح” لدرجة تفضيله على أفضل رؤوس الحربة في العالم على غرار ليفاندوفسكي هالاند وبن زيمة.

الظهير الأيسر لفريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني مُنح حرية اختيار لاعبين من أصل 5 يستقدمهم لفريق يكون هو رئيسه.

بطل إفريقيا رفقة الخضر فضل مُهاجم السد القطري وكيليان مبابي عوض الثلاثي العالمي ليفاندوفسكي كريم بن زيمة كذا هالاند.

بن سبعيني قال:”الأمر صعب.. سأختار بونجاح ومبابي.. نجم باريس سان جيرمان الفرنسي سيُساعدني بسرعته وتقنياته كما أن بونجاح قاتل أمام المرمى”.