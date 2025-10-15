بن سبعيني: “أجواء التكريم رائعة.. ونحن فخورون بالتأهل إلى المونديال”

أعرب مدافع المنتخب الوطني، رامي بن سبعيني، عن سعادته الكبيرة بحضور حفل التكريم الذي حظي به من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال حفل الاستقبال الذي أقيم على شرف الأبطال الجزائريين، عقب تأهل المنتخب إلى كأس العالم 2026.

وقال بن سبعيني في تصريح للتلفزيون العمومي: “الأجواء كانت رائعة، أول مرة أعيشها، وأعتقد أن جميع اللاعبين شعروا بالإحساس نفسه”،

وأضاف مدافع بوروسيا دورتموند: “سعداء جداً وفخورون بالتأهل إلى المونديال”.

ويعَدُّ بن سبعيني من الركائز الأساسية في تشكيلة الخُضر، إذ ساهم بأدائه المميز مع المنتخب الوطني في تحقيق هذا الإنجاز الكبير الذي أعاد الفخر للجماهير الجزائرية.