بن سبعيني: “أحلم بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا”

الرياضة
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بن سبعيني: “أحلم بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا”
بقلم أمير بهلول

كشف “رامي بن سبعيني”، لاعب “بوريسيا مونشنغلادباخ” الألماني، أنه يحلم بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال “بن سبعيني” في تصريحات صحفية: “لدينا فريق قوي، ونحن متحدون لذلك فإنه يمكننا ضمان مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا”.

وأضاف: “التشامبينزليغ هي حلم أي لاعب، وهي حلم الطفولة بالنسبة لي، سنفعل كل شيء للمشاركة الموسم المقبل في هذه المنافسة”.

وتابع: “غلادباخ أصبحت عائلتي الثانية، وأشعر بالفخر الكبير لدعم الجماهير خاصة أنني أصبحت أحد اللاعبين المفضلين في الفريق”.

وختم كلامه: “هذا شرف لي عندما تشعر أن الجماهير تحب طريقتك في اللعب، وأعتقد أن هدفي في مرمى بايرن ساهم في ذلك ولكن لن أتوقف هنا سأواصل التطور”.


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