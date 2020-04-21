بن سبعيني: “أحلم بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا”

كشف “رامي بن سبعيني”، لاعب “بوريسيا مونشنغلادباخ” الألماني، أنه يحلم بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال “بن سبعيني” في تصريحات صحفية: “لدينا فريق قوي، ونحن متحدون لذلك فإنه يمكننا ضمان مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا”.

وأضاف: “التشامبينزليغ هي حلم أي لاعب، وهي حلم الطفولة بالنسبة لي، سنفعل كل شيء للمشاركة الموسم المقبل في هذه المنافسة”.

وتابع: “غلادباخ أصبحت عائلتي الثانية، وأشعر بالفخر الكبير لدعم الجماهير خاصة أنني أصبحت أحد اللاعبين المفضلين في الفريق”.

وختم كلامه: “هذا شرف لي عندما تشعر أن الجماهير تحب طريقتك في اللعب، وأعتقد أن هدفي في مرمى بايرن ساهم في ذلك ولكن لن أتوقف هنا سأواصل التطور”.