بن سبعيني أساسياً في مباراة بوروسيا و هوفنهايم

يتواجد الدولي الجزائري رامي بن سبعيني في التشكيلة الأساسية لفريقه بوروسيا دورتموند الذي سيواجه هوفنهايم في البوندسليغا.

وسيلعب رامي بن سبعيني في المباراة المنتظر أن تكون قوية و مثيرة، خاصة وأنها ستجري خارج الديار بملعب “راين نيكار ارينا” ضمن الجولة السادسة من الدوري الألماني.

و أصبح رامي بن سعيني ركيزة أساسية في الفريق العريق الألماني منذ التحاقه من فريق بوروسيا مونشنغلادباخ.

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