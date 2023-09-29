بن سبعيني أساسياً في مباراة بوروسيا و هوفنهايم
بقلم عزيز طالبي
يتواجد الدولي الجزائري رامي بن سبعيني في التشكيلة الأساسية لفريقه بوروسيا دورتموند الذي سيواجه هوفنهايم في البوندسليغا.
وسيلعب رامي بن سبعيني في المباراة المنتظر أن تكون قوية و مثيرة، خاصة وأنها ستجري خارج الديار بملعب “راين نيكار ارينا” ضمن الجولة السادسة من الدوري الألماني.
و أصبح رامي بن سعيني ركيزة أساسية في الفريق العريق الألماني منذ التحاقه من فريق بوروسيا مونشنغلادباخ.
إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti
رابط دائم : https://nhar.tv/DrOHk