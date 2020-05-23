بن سبعيني أساسيا أمام ليفركوزن

تواجد الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، ضمن التشكيلة الأساسية لناديه مونشنغلادباخ، في المواجهة التي ستجمعهم اليوم السبت، بنادي ليفركوزن.

وكشف الحساب الرسمي لنادي مونشنغلادباخ، التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها المدرب ماركو روزي، هذه المواجهة.

وكما كان منتظرا، تواجد رامي بن سبعيني، ضمن هذه التشكيلة الأساسية لناديه مونشغلادباخ، بالنظر للمردود الذي قدمه في المباراة الأخيرة أمام نادي فرانكفورت.

يذكر أن هذه المباراة، التي سيستظيف فيها رامي بن سبعيني، وناديه مونشنغلادباخ، الضيف بايرن ليفركوزن، تدخل ضمن الجولة الـ27 من الدوري الألماني.