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الرياضة

بن سبعيني أساسيا رفقة بوروسيا خلال مواجهة نيوكاستل

بقلم عزيز طالبي
بن سبعيني أساسيا رفقة بوروسيا خلال مواجهة نيوكاستل
بن سبعيني
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يتواجد الدولي الجزائري رامي بن سبعيني في التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها مدربه في بوروسيا دورتموند خلال مواجهة نيوكاستل.

و ستجري المباراة ضمن الجولة الثالثة من دوري المجموعات لرابطة أبطال أوروبا، بالملعب التاريخي “سان جيمس بارك”.

و كما كان منتظر، سيلعب خريج أكاديمية بارادو أساسيا، و من المنتظر، ان يقدم مباراة جيدة بعدما لقي معالمه على طول الخط مع ناديه الجديد، و هو اللاعب الذي تعود على اللعب في أغلى مسابقة أوروبية.

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