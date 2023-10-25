بن سبعيني أساسيا رفقة بوروسيا خلال مواجهة نيوكاستل

يتواجد الدولي الجزائري رامي بن سبعيني في التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها مدربه في بوروسيا دورتموند خلال مواجهة نيوكاستل.

و ستجري المباراة ضمن الجولة الثالثة من دوري المجموعات لرابطة أبطال أوروبا، بالملعب التاريخي “سان جيمس بارك”.

و كما كان منتظر، سيلعب خريج أكاديمية بارادو أساسيا، و من المنتظر، ان يقدم مباراة جيدة بعدما لقي معالمه على طول الخط مع ناديه الجديد، و هو اللاعب الذي تعود على اللعب في أغلى مسابقة أوروبية.

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