بن سبعيني أساسيا رفقة دورتموند في مواجهة كولن

يخوض الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، وناديه بوريسيا دوتموند، اليوم السبت، الجولة الأولى من الموسم الجديد للبوندسليغا، في مواجهة فريق كولن.

وكشفت الحساب الرسمي لنادي بوريسيا دوتموند، التشكيلة الأساسية للفريق في هذه المباراة، والتي ضمت اسم بن سبعيني.

ويطمح الدولي الجزائري، وناديه دورتموند، لتحقيق الفوز في هذه المباراة، وتسجيل انطلاقة موفقة في موسمه الجديد من الدوري الألماني.

يذكر أن رامي بن سبعيني، تألق بشكل لافت رفقة بوريسيا دورتموند، في كأس ألمانيا، أين ساهم في فوز فريقه بسداسية على حساب فريق شوت مينز.