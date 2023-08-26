بن سبعيني أساسيا رفقة دورتموند في مواجهة بوخوم

يواجه الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، اليوم السبت، رفقة ناديه بوريسيا دورتموند، مضيفهم بوخوم، برسم الجولة الثانية من الدوري الألماني.

وكشف إدارة نادي دورتموند، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، تشكيلتها الأساية في هذه المباراة، والتي ضمت اسم بن سبعيني.

يوعول مدرب دورتموند، على الفورمة العالية التي يتواجد عليها نجمه الدولي الجزائري، للمساهمة في قيادة الفريق لتحقيق فوز جديد.