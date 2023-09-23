بن سبعيني أساسيا رفقة دورتموند في مواجهة فولسبورغ

يواجه الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، اليوم السبت، رفقة ناديه بوريسيا دورتموند، الضيف نادي فولسبورغ، لسحاب البوندسليغا.

وكشفت إدارة دورتموند، التشكيلة الأساسية للفريق، التي ستبدأ هذه المباراة، والتي ضمت اسم بن سبعيني.

وجدد مدرب دورتموند، ايدين تيرزيتش، ثقته في نجمه الدولي الجزائري، بعد المردود الذي قدمه هذا الأخير منذ انطلاق الموسم الجديد.

يذكر أن هذه المباراة التي ستجمع رامي بن سبعيني، وناديه بوريسيا دورتموند، بالضيف فولسبورغ، تدخل ضمن الجولة الخامسة من البوندسليغا.