بن سبعيني أساسيا رفقة دورتموند في مواجه ناديه السابق غلادباخ

يواجه الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، اليوم الأحد، رفقة ناديه بوريسيا دورتموند، الضيف يوريسيا مونشن غلادباخ، لحساب البوندسليغا.

وحسب ما كشفت عنه إدارة دورتموند، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “x”، سيبدأ بن سبعيني، هذه المباراة أساسيا ضمن تشكيلة فريقه.

ويعول مدرب دورتموند، على جاهزية، وخبرة، نجمه الدولي الجزائري، في سعيهم لتحقيق فوز جديد في البطولة على حساب مونشن غلادباخ.

وستكون هذه المباراة ذات طابع خاص بالنسبة لرامكي بن سبعيني، باعتباره سيواجه فريقه السابق بورسيا مونشن غلادباخ، الذي فتح له أبواب البوندسليغا، قبل انتقاله إلى دورتموند.