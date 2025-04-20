بن سبعيني أساسيا رفقة دورتموند في مواجه ناديه السابق غلادباخ
بقلم كريم تيغرمت
يواجه الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، اليوم الأحد، رفقة ناديه بوريسيا دورتموند، الضيف يوريسيا مونشن غلادباخ، لحساب البوندسليغا.
وحسب ما كشفت عنه إدارة دورتموند، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “x”، سيبدأ بن سبعيني، هذه المباراة أساسيا ضمن تشكيلة فريقه.
ويعول مدرب دورتموند، على جاهزية، وخبرة، نجمه الدولي الجزائري، في سعيهم لتحقيق فوز جديد في البطولة على حساب مونشن غلادباخ.
وستكون هذه المباراة ذات طابع خاص بالنسبة لرامكي بن سبعيني، باعتباره سيواجه فريقه السابق بورسيا مونشن غلادباخ، الذي فتح له أبواب البوندسليغا، قبل انتقاله إلى دورتموند.
🚨 +++ 𝐃𝐈𝐄 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐄𝐋𝐅 +++ 🚨
↪️ Die Barcelona-Starter bekommen erneut das Vertrauen von Coach Niko Kovac - keine Änderungen in der ersten Elf. pic.twitter.com/N0L8B5YAwh
— Borussia Dortmund (@BVB) April 20, 2025
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