بن سبعيني أساسيا رفقة دورتموند في مواجهة شوت ماينز

يخوض الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، اليوم السبت، أول مباراة رسمية له رفقة ناديه الجديد بوريسيا دورتموند الألماني.

وكشفت إدارة دورتموند، عبر الصفحة الحساب الرسمي لفريق على “تويتر”، عن مشاركة بن سبعيني أساسيا ضمن تشكيلتها، في مواجهة اليوم أمام شوت ماينز.

كما ياتي الاعتماد على الدولي الجزائري، كأساسي في هذه المباراة، بعد تأكيد جاهزيته خلال تحضيراته الصيفية مع دورتموند.

يذكر أن المباراة التي ستجمع رامي بن سبعيني، وناديه بوريسيا دورتموند، بنادي شوت ماينز، تدخل ضمن الدور الأول لكأس ألمانيا.