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الرياضة

بن سبعيني أساسيا رفقة غلادباخ ضمن الدوري الألماني

بقلم كريم.تيغرمت
بن سبعيني أساسيا رفقة غلادباخ ضمن الدوري الألماني
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يستأنف الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، اليوم السبت، منافسة الدوري الألماني، رفقة نادي مونشنغلادباخ، في مواجهة غرويتر فورت.

وكشفت إدارة غلادباخ، عبر حسابها على “تويتر”، عن التشكيلة الأساسية للفريق في هذه المباراة والتي ضمّت اسم بن سبعيني.

كما تأتي عودة بن سبعيني لتشكيلة ناديه، بعد تألقه رفقة الخضر في تصفيات مونديل قطر 2022.

ويطمح رامي بن سبعيني، لقيادة فريقه غلادباخ لتسجيل فوز جديد، على حساب غرويت فورت، وتعزيز رصيدهم من النقاط.

رابط دائم : https://nhar.tv/CDScs
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