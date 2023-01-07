بن سبعيني أساسيا رفقة غلادباخ في مواجهة أولدنبرغ

يواجه الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، اليوم السبت، رفقة ناديه بوريسيا مونشنغلادباخ، فريق أولدنبرغ.

وكشفت إدارة غلادباخ، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، تشكيلتها الأساسية في هذا اللقاء، والتي ضمت اسم بن سبعيني.

كما تدخل هذه المباراة الودية، ضمن تحضيرات الدولي الجزائري، وناديه بوريسيا مونشنغلادباخ، لبقية الموسم.