بن سبعيني أساسيا رفقة غلادباخ في مواجهة بايرن ميونيخ

يواجه الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، اليوم السبت، رفقة ناديه بوريسيا مونشنغلادباخ، نادي بايرن ميونيخ لحساب البندسليغا.

وكشفت إدارة غلادباخ، عبر صفحتها الرسمية على “تويتر”، التشكيلة الأساسية التي ستخوض هذه المباراة، والتي ضمت اسم بن سبعيني.

كما يعول مدرب مونشنغلادباخ، على جاهزية، وفعالية نجمه الجزائري، في سعيه لحصد نقاط هذه المباراة.

يذكر أن المباراة التي ستجمع بن سبعيني، وناديه بوريسيا مونشنغلادباخ، بالضيف بايرن ميونيخ، تدخل ضمن الجولة الـ21 من الدوري الألماني.