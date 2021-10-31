بن سبعيني أساسيا رفقة غلادباخ في مواجهة بوخوم

تواجد الدولي الجزائري رامي بن سبعيني ضمن تشكيلة ناديه مونشن غلادباخ، في المواجهة التي ستجمعهم بنادي بوخوم

وكشف نادي غلادباخ، عبر الحساب الرسمي للفريق، عن التشكيلة الأساية التي ستبدأ هذه المواجهة، والتي ضمت اسم بن سبعيني.

وتدخل هذه المواجهة التي سيخوضها الدولي الجزائري رفقة ناديه غلادباخ، في مواجهة بوخوم، ضمن الجولة الـ10 من البوندسليغا.

يذكر أن رامي بن سبعيني، تألق في آخر مباراة لناديه، أمام بايرن ميونخ، أين سجل ثنائية في مرمى هذا الأخير.