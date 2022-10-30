 بن سبعيني أساسيا رفقة غلادباخ في مواجهة برلين

يواجه الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، اليوم الأحد، رفقة ناديه بوريسيا مونشنغلادباخ، مضيفهم يونيون برلين، لحساب البندسليغا.

وكشف ادارة غلادباخ، عبر الحساب الرسمي للفريق، عن تشكيلتها الأساسية التي ستبدأ هذه المباراة، والتس ضمت اسم بن سبعيني.

كما يعول مدرب غلادباخ، على جاهزية نجمه الجزائري، والفورمة العالية التي يتواجد عليها، في سعيه للاطاحة بمضيفهم.

يذكر أن آخر الأخبار، كشفت عن تواجدة رامي بن سبعيني، ضمن أبرز اهتمامات نادي بوريسيا دورتموند الألماني.