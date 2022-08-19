بن سبعيني أساسيا ضمن تشكيلة غلادباخ في مواجهة هيرتا برلين

يواجه الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، رفقة ناديه بوريسيا مونسنغلادباخ، اليوم الجمعة، الضيف هيرتا برلين، ضمن البوندسليغا.

وكشف الحساب الرسمي لنادي غلادباخ، على “تويتر”، التشكيلة الأساسية التي ستخوض هذه المباراة، والتي ضمت اسم بن سبعيني.

كما يعتبر اعتماد مدرب غلادباخ على نجمه الجزائري، بالأمر المتوقع، بالنظر للبداية لاالقوية التي بصم عليها هذا الأخير مع بداية هذا الموسم.

يذكر أن المباراة التي ستجمع رامي بن سبعيني، وناديه مونسنغلادباخ، أمام هيرتا برلين، تدخل ضمن الجولة الثالثة من الدوري الألماني.