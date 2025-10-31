بن سبعيني أساسيا في مباراة بوروسيا دورتموند وأوغسبورغ

يتواجد الدولي الجزائري رامي بن سبعيني في التشكيلة الأساسية لفريقه بوروسيا دورتموند في المباراة التي تجمعه بأوغسبورغ ضمن منافسات الدوري الألماني.

ويسعى بن سبعيني إلى مواصلة عروضه القوية في البطولة الألمانية بعد أيام فقط من تألقه في دوري أبطال أوروبا حين ساهم في فوز فريقه على كوبنهاغن ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وكان بن سبعيني قد سجل الهدف الثاني لدورتموند في تلك المباراة من ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة الحادية والستين مؤكدا قدرته على تحمل المسؤولية في المواعيد الكبرى.

كما برز مدافع الخضر في الجولة الماضية من الدوري المحلي واختير ضمن التشكيلة المثالية للبوندسليغا ما يمنحه دفعة معنوية إضافية لمواصلة التألق مع ناديه والاستعداد للاستحقاقات المقبلة مع المنتخب الوطني.